2019-01-15T17:59:30+03:00
Дом. Семья

На Южном Урале возбудили дело из-за огнестрельного ранения лебедя

Его пытались убить браконьеры
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба депутата Госдумы Владимира БурматоваФото: пресс-служба депутата Госдумы Владимира Бурматова
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Погибающую краснокнижную птицу обнаружили местные жители в ноябре прошлого года на озере Увильды. Когда лебедя выловили из ледяной воды и осмотрели, оказалось, что он ранен. Шипуна передали зоозащитникам.

- По факту огнестрельного ранения полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота». Виновникам грозит штраф до одного миллиона рублей или пять лет тюрьмы, - сообщает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Бурматова.

В данный момент лебедь находится в приюте фонда «Спаси меня» и готовится к операции. Одна из пуль попала близко к суставу. В конце января птицу прооперирует известный челябинский ветврач Карен Даллакян. Если сустав восстановится, то лебедь сможет держать крыло.

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