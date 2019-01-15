На Южном Урале возбудили дело из-за огнестрельного ранения лебедя

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-15T17:59:30+03:00

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Погибающую краснокнижную птицу обнаружили местные жители в ноябре прошлого года на озере Увильды. Когда лебедя выловили из ледяной воды и осмотрели, оказалось, что он ранен. Шипуна передали зоозащитникам.

- По факту огнестрельного ранения полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота». Виновникам грозит штраф до одного миллиона рублей или пять лет тюрьмы, - сообщает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Бурматова.

В данный момент лебедь находится в приюте фонда «Спаси меня» и готовится к операции. Одна из пуль попала близко к суставу. В конце января птицу прооперирует известный челябинский ветврач Карен Даллакян. Если сустав восстановится, то лебедь сможет держать крыло.

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