2019-01-15T19:58:42+03:00
Происшествия

Воспитанник «Металлурга» уволен из команды за пьяный дебош

Хоккеист устроил скандал в гостинице
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: youtube.comФото: youtube.com
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Хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Ярославом Косовым. Об этом сообщает издание «Бизнес online». Причиной увольнения из команды стал пьяный дебош, который Косов устроил 30 декабря прошлого года в гостинице в Казани. Чтобы успокоить хоккеиста, сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию. На дебошира составили административный протокол и назначали ему штраф 500 рублей.

ХК «Нефтехимик» пока не предоставил по этому поводу никакой официальной информации. Известно только, что на сайте КХЛ Ярослав Косов исключен из состава нижнекамской команды.

25-летний магнитогорец Ярослав Косов воспитанник «Металлурга». Несмотря на молодой возраст, он трижды в своей карьере выигрывал Кубок Гагарина — два раза в составе родного клуба и один раз в составе «Ак Барса». Однако, в последнее время его карьера покатилась под откос: после «Ак Барса» он не долго продержался в московском «Спартаке», а теперь его выгнали из «Нефтехимика».

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