В Челябинске хотят пустить трамвай «тяни-толкай»
ЧелябГЭТ (Челябинский городской электрический транспорт) хочет запустить трамвай-шаттл. Также его называют челнок, а в народе — «тяни-толкай». Помните, в сказке про Айболита была такая лошадка с головами с двух сторон? Объясняется такое прозвище транспортного средства его особенностью. Это будут два вагона, сцепленные между собой задними частями. Получается, в одну сторону везет один рабочий вагон, а второй — пустой. Обратно меняются.
Один челнок планируют запустить от Шоссе Металлургов до моста (остановка ЭСПЦ-5), а второй — от ул. Доломитной до ЭСПЦ-6. Там нет места для разворота, поэтому трамваи и будут ходить вперед-назад.
Некоторые подписчики группы «Челябинский транспорт» усомнились в успехе ноу-хау. Говорят, невыгодно это — на такие короткие промежутки транспорт запускать. Однако, у других городов есть успешный опыт внедрения таких маршрутов: например, в Волгограде.
В Челябинске идея с такими трамваями возникла из-за ремонта моста на ЧМЗ.
— Эти шаттлы сами заводчане (сотрудники «Мечел-Кокс» — прим. автора) попросили пустить. Чтобы шесть км пешком не ходить и не на маршрутках ездить, — прокомментировал подписчик группы Артем Садовьюк.
Решение о новых трамваях будет принято после обсуждение с Администрацией города.
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