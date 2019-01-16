В Челябинске хотят пустить трамвай «тяни-толкай»

СЕГОДНЯ 01:43 2019-01-16T01:43:36+03:00

Вот так может выглядеть трамвай "тяни-толкай". Фото: vk.com/cheltr74

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ЧелябГЭТ (Челябинский городской электрический транспорт) хочет запустить трамвай-шаттл. Также его называют челнок, а в народе — «тяни-толкай». Помните, в сказке про Айболита была такая лошадка с головами с двух сторон? Объясняется такое прозвище транспортного средства его особенностью. Это будут два вагона, сцепленные между собой задними частями. Получается, в одну сторону везет один рабочий вагон, а второй — пустой. Обратно меняются.

Один челнок планируют запустить от Шоссе Металлургов до моста (остановка ЭСПЦ-5), а второй — от ул. Доломитной до ЭСПЦ-6. Там нет места для разворота, поэтому трамваи и будут ходить вперед-назад.

Некоторые подписчики группы «Челябинский транспорт» усомнились в успехе ноу-хау. Говорят, невыгодно это — на такие короткие промежутки транспорт запускать. Однако, у других городов есть успешный опыт внедрения таких маршрутов: например, в Волгограде.

В Челябинске идея с такими трамваями возникла из-за ремонта моста на ЧМЗ.

— Эти шаттлы сами заводчане (сотрудники «Мечел-Кокс» — прим. автора) попросили пустить. Чтобы шесть км пешком не ходить и не на маршрутках ездить, — прокомментировал подписчик группы Артем Садовьюк.

Решение о новых трамваях будет принято после обсуждение с Администрацией города.

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