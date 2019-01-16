В троллейбусах Челябинска выдают билеты на трамвай

СЕГОДНЯ 04:48 2019-01-16T04:48:01+03:00

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— В троллейбусе 17-го маршрута выдали билет от трамвая. Как это понимать? — написал в группе «Челябинский транспорт» в VK Дмитрий Мартьянов и выложил фото.

Трамваи и троллейбусы — это одно предприятие. Но почему такая путаница с билетными катушками? Как оказалось, это сделано специально. Ситуацию обсудили в группе работники общественного транспорта.

— Почти везде сейчас так. В трамваях проезд 23 рубля теперь стоит. Но осталось много билетов по 20 рублей. Летом акция была на проезд. Чтобы не выбрасывать эти катушки, решили использовать их в троллейбусах, где проезд стоит 20 рублей, — пояснил Сергей Волк.

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