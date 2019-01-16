В Челябинской области мужчина устроил погоню и угрожал пистолетом бывшей жене

СЕГОДНЯ 04:48 2019-01-16T04:48:17+03:00

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Жительница Озерска просит откликнуться очевидцев происшествия.

— 15 января примерно в 16 часов за мной гонялась по городу «Мазда 6». Водитель перегораживал мне дорогу. А на светофоре около вечерней школы вышел и направил мне в лицо пистолет. Я была на автомобиле «Мазда 3». Регистратора нет и камеру не успела включить — гоняла, как на авторалли. Прошу отозваться свидетелей, — написала в группе «Подслушано Озерск» Инна Трунилова.

Автомобиль преследователя с тремя шестерками в номере остановил инспектор ДПС. А Инна заехала в полицию и написала заявление.

— Его, похоже, отпустили. Он в алкогольном, а у него даже права не забрали. Он просто бросил машину и ушел, — рассказала женщина.

Известно, что обидчик держит киоск с мороженным в торговом комплексе. А автор поста — его бывшая жена. По ее словам, мужчину задело, что она с детьми хочет уехать из города. Женщина, опасаясь за свою жизнь, обратилась в прокуратуру.

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