В Кургане разыскивают извращенца, пристававшего к девочке возле школы

СЕГОДНЯ 02:03 2019-01-16T02:03:26+03:00

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Среди бела дня прямо возле школы мужчина спустил штаны перед малолетним ребенком. Перепуганная девочка убежала и рассказала родителям, а они обратились в полицию. Заведено уголовное дело.

Инцидент произошел 10 января около полудня во дворе школы №14 Кургана. Приметы: мужчина на вид около 40 лет, среднего телосложения, был одет в куртку и брюки темного цвета, шапку темного цвета со светлыми полосами.

Следственное управление СК РФ по Курганской области просит откликнуться свидетелей происшествия или тех, кто что-нибудь знает о месте нахождения мужчины. Обращаться по тел.: 8(3522) 43-98-15, 23-88-56.

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