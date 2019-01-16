В Челябинске женщина в одиночку построила горку для детей многоэтажки

СЕГОДНЯ 04:48 2019-01-16T04:48:42+03:00

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Во дворе дома по адресу ул. Сталеваров 74 в Челябинске за один вечер выросла ледяная горка. А построила ее местная жительница. Женщина вышла на улицу одна с лопатой в руке и все сделала. Пост об этом выложили в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

— Баба Люда шаманит, — прокомментировал пост Артем Темский.

— Хоть бы один вышел и помог, — написала Александра Устинчик.

Может быть, это пост в VK повлиял, или кто-то в окно увидел старания соседки, но заливали горку уже трое человек. Точнее, судя по фото, три женщины. Быть может, в Металлургическом районе проблема с нехваткой мужского населения?

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