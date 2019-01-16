В Кургане спасли селезня, переходившего дорогу в неположенном месте
В группе «Интересный Курган» в VK выложили видео спасательной операции. В город забрел красавец-селезень. Самец утки разгуливал прямо по проезжей части. Двое молодых людей обеспокоились, что его может сбить машина. Ох и пришлось им побегать, чтобы изловить птицу.
— Произвели спасение водоплавающего на проезжей части. Он еще и под машину забежал, — прокомментировал видеоролик его автор.
Говорят, утки живут в Кургане на Черной речке под мостом — горожане их там прикормили. Туда и отправился пойманный селезень.
Кадр из видео, vk.com/inkurg
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