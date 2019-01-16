«Трактор» в сухую обыграл «Слован»

СЕГОДНЯ 05:01 2019-01-16T05:02:55+03:00

Шайбу забросил игрок, от которого этого ждали меньше всего

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15 января челябинский ХК «Трактор» играл в Братиславе. Его соперником стал местный клуб «Слован». Мягко говоря, не самая сильная команда всей лиги. В итоге челябинцы в сухую обыграли соперника — 2:0.

Счет открыли во втором периоде. Автором шайбы стал Данил Губарев. Для него это первое взятие ворот за последние сотню матчей. Болельщики устроили ироничное ликование в соцсетях. На финальной минуте игры пас отдали легионеру челябинцев Кристиану Томасу и он закинул второй гол.

Хотя шайба в наших воротах все же побывала. Причем уже в первом периоде. Но судьи прибегли к видеоповтору и отменили гол. Решили, что шайбу закинули высоко поднятой клюшкой.

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