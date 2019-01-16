Тренеры ХК «Металлург» пришли в больницу к Ване Фокину, которого достали из-под завалов дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-16T05:27:19+03:00

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За историей одиннадцатимесячного Вани Фокина следит вся страна. Малыш пролежал под руинами обрушившегося подъезда 36 часов. Пролет дома в Магнитогорске рухнул 31 декабря. Погибли 39 человек. Младенца последнего живым достали спасатели. Накануне в столичную клинику, где он проходит лечение, пришел тренерский штаб магнитогорского ХК.

— Своих в беде не бросаем. «Магнитка» сейчас находится в Москве. После утренней тренировки Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов отправились в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится Ваня Фокин. Тренерский штаб клуба встретился с Ольгой — мамой Ивана, поговорили о состоянии мальчика, передали подарки и слова поддержки от всей команды и сообщили, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена на помощь семье Фокиных, — рассказали в Instagram команды.

После этого делегация проследовала к президенту НИИ Леониду Рошалю и подарила ему клюшку с автографами всех игроков.

— Рошаль — человек хоккею очень близкий. В беседе он рассказал, что был не только членом президиума Федерации хоккея СССР и председателем медкомиссии, но и принимал участие в подготовке хоккеистов сборной СССР к играм Суперсерии с Канадой, — поделились в клубе.

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