2019-01-16T07:08:27+03:00
Общество

Онлайн-чат с чиновниками создали в Челябинске

В нем собрали все постановления городских властей
Андрей АБРАМОВ
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Движение «Челябинский урбанист» разработало чат с чиновниками.Движение «Челябинский урбанист» разработало чат с чиновниками.Фото: скриншот сайта
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Активисты движения «Челябинский урбанист» ратуют, чтобы горожане как можно больше участвовали в жизни мегаполиса. Но часто это делать непросто в силу того, что новые законы и распоряжения запрятаны в недрах сайтов да еще и написаны официальным языком.

— Мы долго трудились и у нас получилось: представляем вам «Чат чиновников»! В нем появляются все постановления челябинской администрации. Они представлены в виде чата и написаны человеческим языком. Автором сообщения в чате является чиновник, который подписывал новое постановление/распоряжение/сообщение, — рассказал лидер движения Лев Владов.

Все новые документы с сайта администрации Челябинска автоматически появляются в чате. Доступна история всех распоряжений с 2006 года. Есть поиск по всем документам, который, по словам активистов, работает гораздо лучше, чем на официальном сайте. Доступно с телефонов и компьютеров: chelurban.ru/npa/.

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