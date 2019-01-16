Челябинск вошел в пятерку самых недорогих городов для туристов
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые недорогие из популярных у туристов города России в 2018 году. При составлении рейтинга сервис опирался на бронь отелей и апартаментов прошлого года. При этом в список не включены города-курорты.
В первую пятерку рейтинга вошли Барнаул Калининград, Тюмень, Саратов и Челябинск. По длительности поездок лидером стал Калининград (в среднем туристы останавливаются тут на пять дней), по дешевизне — Барнаул (за сутки тут оставляли по 1,2 тысячи рублей за квартиру).
Средине траты семьи на аренду жилья за сутки и среднее число забронированных ночей составили:
— Барнаул: 1 194 рубля в сутки на 2 ночи;
— Калининград: 1 605 рублей в сутки на 4 ночи;
— Тюмень: 1 638 рублей в сутки на 2 ночи;
— Саратов: 1 650 рублей в сутки на 1 ночь;
— Челябинск: 1 675 рублей в сутки на 1 ночь.
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