Скорая сбила жительницу Челябинска

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-16T14:10:31+03:00

Она же и отвезла ее в реанимацию

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Авария случилась утром 16 января в районе остановки Тепличная по проспекту Победы в Челябинске. Машина реанимации сбила 65-летнюю женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в ОКБ №3 — «больницу скорой помощи».

Сейчас пенсионерка в реанимации — много травм. Известно, что бабушка переходила дорогу по «зебре». В этот момент на нее несся реанимобиль. Сотрудники уверяют, что сирены были включены — в кузове везли пациента.

На место пришлось вызывать еще одну медицинскую карету. Пациента из первой перегрузили туда, а пенсионерку забрала реанимация.

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