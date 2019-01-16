Скорая сбила жительницу Челябинска
Авария случилась утром 16 января в районе остановки Тепличная по проспекту Победы в Челябинске. Машина реанимации сбила 65-летнюю женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в ОКБ №3 — «больницу скорой помощи».
Сейчас пенсионерка в реанимации — много травм. Известно, что бабушка переходила дорогу по «зебре». В этот момент на нее несся реанимобиль. Сотрудники уверяют, что сирены были включены — в кузове везли пациента.
На место пришлось вызывать еще одну медицинскую карету. Пациента из первой перегрузили туда, а пенсионерку забрала реанимация.
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