История о беременной 13-летней девочке из детдома под Челябинском оказалась фейком

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-16T15:17:20+03:00

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Жительница Челябинска Ирина Шабалина в своем «Инстаграм» рассказала историю о беременности 13-летней девочки. Якобы та растет в одном из детских домов. Автор поста со ссылкой на свою знакомую рассказала, что школьница забеременела от другого воспитанника интерната. Из-за проблем со здоровьем ей сделали экстренный аборт.

Номер или местоположения учреждения Ирина не указала. Но в комментариях написала, что в детдоме устроили серьезную проверку. А спустя несколько часов после публикации удалила пост.

— Автор публикации на сообщения не отвечает, откуда ей стало об этой истории известно тоже неясно. Мы начали проверку достоверности информации. На 16.00 подтверждения достоверности этих сведений по Челябинской области нет. Информация проверяется по линии здравоохранения, социальной защиты и ГУВД, — сообщила детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.

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