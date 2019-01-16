2019-01-16T17:05:21+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверит информацию о беременности школьницы из детдома в Челябинске

О ситуации доложили главному следователю области
Андрей АБРАМОВ
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Следственный комитет подключился к расследованию истории о беременности 13-летней воспитанницы детдома из Челябинска. Жуткие подробности поведала в своем аккаунте Instagram Ирина Шабалина. Якобы девочка забеременела от другого воспитанника и ей пришлось делать аборт. Однако позже свой пост она удалила и не выходит на связь.

— 16 января в региональных СМИ была размещена информация о беременности 13-летней воспитанницы детского дома, изложенная в одной из социальных сетей. Проводится доследственная проверка. Проверим достоверность информации, установим все обстоятельства произошедшего. Ситуация на контроле руководства управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ранее детский омбудсмен Ирина Буторина сообщила, что опубликовавшая историю женщина не выходит на связь. По данным уполномоченного по правам ребенка, история — фейк.

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