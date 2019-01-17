2019-01-17T04:16:32+03:00
Общество

В Челябинской области фельдшер ходит к больным пешком 12 километров

Пациенты просят выделить ей машину
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Вадим СадальскийФото: Вадим Садальский
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Улыбчивая женщина на фото — фельдшер Сагиля Нигматулина. Она живет и работает в поселке Ильинка Кизильского района Челябинской области. В соседней деревне Первомайка нет своего фельдшера, поэтому его также обслуживает Сагиля.

Доезжает из своей Ильинки до Гранитного, а дальше — пешком...

— Чтобы оказать медпомощь старикам и детям в нашем поселке Первомайка, она ходит к нам от Гранитного пешком 12 км. Почти каждый день! И в метели, и в мороз, и по снежным сугробам. От федеральной трассы мы далеко, поэтому тут не маршрутки, не попутки. Только если по счастливому случаю кто-то мимо едет. И все чиновники Кизильского района прекрасно знают эту ситуацию. Может, мое обращение как-то поможет, чтобы фельдшер наш ездила на служебном автомобиле, — написал житель Первомайки Вадим Садальский в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Автор поста попросил распространить его запись, чтобы как можно больше людей узнало, в каких условиях работает медик. Отметим (а то любят некоторые организации находить крайних), что фельдшер не просила его об этом.

— Второй год пошел, как она на две деревни работает. Очень сочувствуем ей. У нее еще маленькая дочка есть, — рассказала Дина Хисматуллина.

— Какая же она умничка! Вот что значит, любит свою работу, — отозвались подписчики группы.

— Она-то умничка. Но сколько идти по времени приходится к больному? Так пациент может и не дождаться... — возмутилась Ксения.

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