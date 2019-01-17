Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят полностью по поручению Путина

СЕГОДНЯ 04:47 2019-01-17T04:47:25+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв и погибли 39 человек. Такое распоряжение получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Строительная экспертиза показала, что большая часть здания пригодна для проживания, однако люди напуганы и боятся оставаться в своих квартирах. По предварительным расчетам расселение дома обойдется государству в 1 млрд 300 млн рублей. Денежные средства будут найдены из федерального, регионального бюджетов и средств ММК.

После расселения дом снесут, а на его месте построят новый или разобьют парк — решение еще не принято.

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.