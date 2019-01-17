Первые случаи гриппа зафиксированы на Южном Урале

СЕГОДНЯ 05:03 2019-01-17T05:03:24+03:00

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После новогодних каникул на Южном Урале резко выросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Помимо этого, зафиксированы первые случаи заболевания гриппом, сообщает региональный Роспотребнадзор.

— С 7 по 13 января острые респираторные инфекции выявлены почти у 18,9 тыс. южноуральцев. Это выше уровня предыдущей недели в 2,3 раза. После новогодних каникул отмечается традиционный значительный прирост заболеваемости. При этом уровень заболеваемости ниже порогового на 7,7% по всем возрастным группам, — говорят в ведомстве.

Чаще всего болезнь вызывают вирусы парагриппа, адено- и риновирусы. Появился и грипп. У больных гриппом выявлены вирусы гриппа А и В, в том числе пандемического А (H1N1), то есть «свиного».

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