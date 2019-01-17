Две школьницы угодили под колеса иномарки на зебре в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-17T08:02:16+03:00

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Дорожный инцидент с двумя пострадавшими произошел в среду, 16 января, на проспекте Макеева в Миассе. Две 14-летние подружки переходили дорогу по зебре и угодили под колеса иномарки, сообщает отдел ГИБДД по городу Миасс.

— Это случилось около 13 часов. 67-летний водитель Renault LOGAN не справился с управлением и наехал на школьниц, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорит инспектор по пропаганде ОГИБДД по Миассу Дарья Лунева.

Обе девочки получили различные травмы, однако жизни школьниц они не угрожают.

ГИБДД просит всех пешеходов даже на зебре смотреть по сторонам прежде, чем ступить на проезжую часть.

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