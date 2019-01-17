После продажи автомобиля житель Челябинска забыл в аптеке 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-17T08:58:40+03:00

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Пять долгих месяцев следствие искало деньги, которые житель Челябинска забыл в аптеке на улице Доватора после продажи автомобиля. Наконец, поиски увенчались успехом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Когда мужчина вернулся за папкой, которую он забыл на прилавке, ни денег, ни документов там уже не было. Но по видеозаписи удалось установить, что папку вынесла из аптеки посторонняя женщина. Ее долго искали, но все же нашли.

— 33-летняя жительница Челябинска рассказала, что нашла в папке 1,3 млн рублей и документы на имя хозяина. Но разыскивать владельца папки она не стала. Выбросила все бумаги, деньги взяла себе и потратила на свои нужды, — говорят в прокуратуре.

На этой неделе женщину осудили по статье «кража». За тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, ее приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Наказание могло быть более суровым, однако суд учел признание вины и наличие малолетнего ребенка.

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