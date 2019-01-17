Персонал ресторанчика в центре Челябинска эвакуировали после замыкания электропроводки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:39:09+03:00

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Утром в четверг, 17 января, на улице Красной, с торца дома, где раньше располагался магазин «Школьник», чуть было не случился пожар. Незадолго до открытия заведения помещение заполнилось едким дымом. Сотрудники ресторанчика выбежали на улицу и вызвали пожарных, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— На место выехали четыре автоцистерны и одна автолестница. Уже на месте стало понятно, что тушить нечего. Открытого пламени не было. Едкий запах возник из-за короткого замыкания в проводах. Электричество в здании отключили. Помещение проветрили, — рассказала газете пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Короткое замыкание произошло в электрическом двигателе вентиляции.

Песонал ресторанчика, как уже говорилось, вышел на улицу до приезда пожарных. Посетителей на момент инцидента в заведении не было.

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