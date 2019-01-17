Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее

СЕГОДНЯ 09:48 2019-01-17T09:48:15+03:00

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Урал — Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года клиенты оператора в стране скачали более 65 Пб интернет-трафика. В этот период абоненты Tele2 совершили свыше 920 млн звонков общей продолжительностью около 2,4 млрд минут.

В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос вдвое по сравнению с показателем прошлого года. С 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года клиенты оператора скачали 3 Пб данных (против 1,5 Пб в прошлом году).

В Челябинской области в новогодние каникулы потребление интернет-трафика увеличилось в два раза по сравнению прошлым годом. Количество объектов связи с поддержкой 4G в регионе увеличилось более чем на 50% за 2018 год, жители более 100 населенных пунктов региона при помощи высокоскоростного мобильного интернета активно отправляли поздравления через мессенджеры и социальные сети.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 сделали около 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 144,5 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 4,5 млн минут. Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. На временной промежуток с 18:00 до полуночи пришлось более 70% поздравлений. В первый час 2019 года абоненты Tele2 проговорили почти 16 млн минут. Активнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы, а второе место заняли жители Челябинска. Далее следуют клиенты Tele2 из Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и Кемерова. Количество исходящих вызовов, совершенных абонентами Tele2 в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, составило более 920 млн. Средняя продолжительность одного вызова превысила 2,5 минуты. Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Челябинска, Москвы, Иркутска, Перми, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода — на них приходится почти треть новогодних голосовых поздравлений.

Каждый год клиенты в Челябинской области увеличивают показатели по праздничным звонкам. С 31 декабря по 1 января клиенты совершили и приняли более 30 млн звонков. Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают SMS: клиенты Tele2 в Челябинской области отправили в новогоднюю ночь более 6 млн сообщений.