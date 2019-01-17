2019-01-17T10:11:50+03:00
Общество

Председателя сада заставили подать свет садоводам, зимующим на участках

Но для этого людям пришлось обращаться в прокуратуру
Лидия ПЕСКОВА
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Многие садоводы имеют добротные домики и живут на участках даже зимой.Многие садоводы имеют добротные домики и живут на участках даже зимой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Члены садового товарищества «Газовик», что расположено под Верхнеуральском, пожаловались в прокуратуру на председателя СНТ, который единоличным решением постановил отключить все участки от электроэнергии до весны, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Многие люди построили на участках добротные домики и проводят зиму на лоне природы. Без электричества им на участках ни поесть, ни развлечься. Но добровольно председатель правления сада навстречу их пожеланиям не пошел. Пришлось вмешаться прокуратуре.

— Проверка показала, что председатель не имел полномочий единолично решать вопрос об отключении сада от электричества. Права садоводов были нарушены, — замечают в пресс-службе.

Прокурор города вынес председателю СНТ представление об устранении нарушений. Электроснабжение возобновили.

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