Председателя сада заставили подать свет садоводам, зимующим на участках
Члены садового товарищества «Газовик», что расположено под Верхнеуральском, пожаловались в прокуратуру на председателя СНТ, который единоличным решением постановил отключить все участки от электроэнергии до весны, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Многие люди построили на участках добротные домики и проводят зиму на лоне природы. Без электричества им на участках ни поесть, ни развлечься. Но добровольно председатель правления сада навстречу их пожеланиям не пошел. Пришлось вмешаться прокуратуре.
— Проверка показала, что председатель не имел полномочий единолично решать вопрос об отключении сада от электричества. Права садоводов были нарушены, — замечают в пресс-службе.
Прокурор города вынес председателю СНТ представление об устранении нарушений. Электроснабжение возобновили.
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