Жители расселяемого дома в Магнитогорске могут купить квартиру в любом городе
Жители дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске смогут выбрать квартиру не только в родном городе, но в любой точке региона. О полном расселении многоэтажки, 31 декабрпя пострадавшей от взрыва, сообщил президент России Владимир Путин. Совещание с членами правительства глава региона провел 16 января. В совещании принимал участие губернатор Борис Дубровский.
Глава государства сказал:
— Экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте, — поделился своим мнением президент.
Известна предварительная стоимость расселения — около 1,3 млрд рублей.
До до конца квартала демонтируют седьмой и восьмой подъезды. Потом экспертиза покажет, сколько есть времени на полное расселение дома.
Предстоит расселить порядка 620 квартир. Миссия непростая, ведь сколько людей, столько и мнений. По прогнозам, работа займет до года.
Если ли в Магниторске нужное количество свободных квартир? Или придется строить новые дома? Как быть с теми, кто по каким-то причинам откажется покидать насиженное место?
Кстати, в Челябинске большой пустующий фонд готового жилья. Квартиры покупаются на бюджетные деньги. Никакой налички: средства зачисляются на банковский счет продавца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эхо трагедии в Магнитогорске: пять наивных вопросов о работе спасателей на завалах
Публикация «Комсомолки» о том, что в первые часы на месте взрыва в Магнитогорске трудились кинологи-волонтеры, вызвала шквал вопросов от читателей. О стандартах работы на завалах на условиях анонимности согласился рассказать действующий сотрудник одной из региональных служб спасения. (далее)
Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды
«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»