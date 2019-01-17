2019-01-17T11:53:02+03:00
Общество

Жители расселяемого дома в Магнитогорске могут купить квартиру в любом городе

Подбор вариантов и переезды могут занять до года
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Подбор вариантов и переезды жителей взорванного дома может занять до года.Подбор вариантов и переезды жителей взорванного дома может занять до года.
Изменить размер текста:

Жители дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске смогут выбрать квартиру не только в родном городе, но в любой точке региона. О полном расселении многоэтажки, 31 декабрпя пострадавшей от взрыва, сообщил президент России Владимир Путин. Совещание с членами правительства глава региона провел 16 января. В совещании принимал участие губернатор Борис Дубровский.

Глава государства сказал:

— Экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте, — поделился своим мнением президент.

Известна предварительная стоимость расселения — около 1,3 млрд рублей.

До до конца квартала демонтируют седьмой и восьмой подъезды. Потом экспертиза покажет, сколько есть времени на полное расселение дома.

Предстоит расселить порядка 620 квартир. Миссия непростая, ведь сколько людей, столько и мнений. По прогнозам, работа займет до года.

Если ли в Магниторске нужное количество свободных квартир? Или придется строить новые дома? Как быть с теми, кто по каким-то причинам откажется покидать насиженное место?

Кстати, в Челябинске большой пустующий фонд готового жилья. Квартиры покупаются на бюджетные деньги. Никакой налички: средства зачисляются на банковский счет продавца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эхо трагедии в Магнитогорске: пять наивных вопросов о работе спасателей на завалах

Публикация «Комсомолки» о том, что в первые часы на месте взрыва в Магнитогорске трудились кинологи-волонтеры, вызвала шквал вопросов от читателей. О стандартах работы на завалах на условиях анонимности согласился рассказать действующий сотрудник одной из региональных служб спасения. (далее)

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10-летие ледовой арены «Трактор» совпало с юбилеем Челябинской области
Лже-газовщики украли у пенсионерки из Челябинской области сбережения на черный день
Председателя сада заставили подать свет садоводам, зимующим на участках
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
Персонал ресторанчика в центре Челябинска эвакуировали после замыкания электропроводки
После продажи автомобиля житель Челябинска забыл в аптеке 1,3 млн рублей
Житель Челябинской области в социальных сетях вымогал деньги у гея
Две школьницы угодили под колеса иномарки на зебре в Челябинской области
К саммитам-2020 в Челябинске облагородят 14 исторических зданий
Социологи рассказали, как оценили минувший год горожане для Челябинска в целом
Первые случаи гриппа зафиксированы на Южном Урале
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят полностью по поручению Путина
«Нас делают все толерантнее!»: детский сад в Магнитогорске выдал документы на «родителя1» и «родителя2»
В Челябинской области фельдшер ходит к больным пешком 12 километров
Следственный комитет проверит информацию о беременности школьницы из детдома в Челябинске
История о беременной 13-летней девочке из детдома под Челябинском оказалась фейком
Скорая сбила жительницу Челябинска