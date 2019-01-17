Жители расселяемого дома в Магнитогорске могут купить квартиру в любом городе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-17T11:53:02+03:00

Подбор вариантов и переезды жителей взорванного дома может занять до года.

Подбор вариантов и переезды могут занять до года

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Жители дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске смогут выбрать квартиру не только в родном городе, но в любой точке региона. О полном расселении многоэтажки, 31 декабрпя пострадавшей от взрыва, сообщил президент России Владимир Путин. Совещание с членами правительства глава региона провел 16 января. В совещании принимал участие губернатор Борис Дубровский.

Глава государства сказал:

— Экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте, — поделился своим мнением президент.

Известна предварительная стоимость расселения — около 1,3 млрд рублей.

До до конца квартала демонтируют седьмой и восьмой подъезды. Потом экспертиза покажет, сколько есть времени на полное расселение дома.

Предстоит расселить порядка 620 квартир. Миссия непростая, ведь сколько людей, столько и мнений. По прогнозам, работа займет до года.

Если ли в Магниторске нужное количество свободных квартир? Или придется строить новые дома? Как быть с теми, кто по каким-то причинам откажется покидать насиженное место?

Кстати, в Челябинске большой пустующий фонд готового жилья. Квартиры покупаются на бюджетные деньги. Никакой налички: средства зачисляются на банковский счет продавца.

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