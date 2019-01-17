10-летие ледовой арены «Трактор» совпало с юбилеем Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-17T11:59:50+03:00

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Это событие совпадает с еще одной датой — 85-летием Челябинской области. 10 лет назад, 17 января состоялось торжественное открытие ледовой арены «Трактор». В этот день на своей новой домашней площадке «черно-белые» выиграли в южноуральском дерби у магнитогорского «Металлурга» (3:2).

Сейчас эта площадка стала родной для челябинских хоккейных клубов «Трактор» и «Белые медведи», а также юношеских команд. Каждый год здесь проводится более 200 матчей.

Кроме того, в арене проводили юниорский чемпионат мира по хоккею, крупные международные турниры по дзюдо, тхэквондо, боксу, ММА, чемпионат России по фигурному катанию. Это площадка для проведения выставок, концертов и различных шоу.

СПРАВКА «КП»

Арена рассчитана на 7 500 зрительских мест при проведении хоккейных матчей и до 9 000 зрительских мест при проведении иных мероприятий, в том числе есть 50 мест для маломобильных групп населения.

Почти четыре года назад арене присвоили имя заслуженного тренера России Валерия Белоусова, под руководством которого челябинский «Трактор» в 2013 году добился своего высшего достижения — серебряных медалей чемпионата КХЛ.