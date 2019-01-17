2019-01-17T11:59:50+03:00
Спорт

10-летие ледовой арены «Трактор» совпало с юбилеем Челябинской области

Самое крупное спортивное сооружение на Южном Урале открыли 17 января 2009 года
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Летом 2015 года арене присвоили имя заслуженного тренера России Валерия Белоусова.Летом 2015 года арене присвоили имя заслуженного тренера России Валерия Белоусова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Это событие совпадает с еще одной датой — 85-летием Челябинской области. 10 лет назад, 17 января состоялось торжественное открытие ледовой арены «Трактор». В этот день на своей новой домашней площадке «черно-белые» выиграли в южноуральском дерби у магнитогорского «Металлурга» (3:2).

Сейчас эта площадка стала родной для челябинских хоккейных клубов «Трактор» и «Белые медведи», а также юношеских команд. Каждый год здесь проводится более 200 матчей.

Кроме того, в арене проводили юниорский чемпионат мира по хоккею, крупные международные турниры по дзюдо, тхэквондо, боксу, ММА, чемпионат России по фигурному катанию. Это площадка для проведения выставок, концертов и различных шоу.

СПРАВКА «КП»

Арена рассчитана на 7 500 зрительских мест при проведении хоккейных матчей и до 9 000 зрительских мест при проведении иных мероприятий, в том числе есть 50 мест для маломобильных групп населения.

Почти четыре года назад арене присвоили имя заслуженного тренера России Валерия Белоусова, под руководством которого челябинский «Трактор» в 2013 году добился своего высшего достижения — серебряных медалей чемпионата КХЛ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители расселяемого дома в Магнитогорске могут купить квартиру в любом городе
Лже-газовщики украли у пенсионерки из Челябинской области сбережения на черный день
Председателя сада заставили подать свет садоводам, зимующим на участках
Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее
Персонал ресторанчика в центре Челябинска эвакуировали после замыкания электропроводки
После продажи автомобиля житель Челябинска забыл в аптеке 1,3 млн рублей
Житель Челябинской области в социальных сетях вымогал деньги у гея
Две школьницы угодили под колеса иномарки на зебре в Челябинской области
К саммитам-2020 в Челябинске облагородят 14 исторических зданий
Социологи рассказали, как оценили минувший год горожане для Челябинска в целом
Первые случаи гриппа зафиксированы на Южном Урале
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят полностью по поручению Путина
«Нас делают все толерантнее!»: детский сад в Магнитогорске выдал документы на «родителя1» и «родителя2»
В Челябинской области фельдшер ходит к больным пешком 12 километров
Следственный комитет проверит информацию о беременности школьницы из детдома в Челябинске
История о беременной 13-летней девочке из детдома под Челябинском оказалась фейком
Скорая сбила жительницу Челябинска