В Магнитогорске предпринимателя нашли в гараже с простреленной головой
Директора небольшой строительной компании обнаружили мертвым 16 января. 33-летний житель Магнитогорска погиб в собственном гараже от огнестрельного ранения в голову. Рядом с ним находилось охотничье ружье. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства смерти предпринимателя сейчас выясняют следователи. Официальных комментариев по данному факту пока нет.
Не исключено, что погибший сам свел счеты с жизнью. По некоторым данным дела у бизнесмена в последнее время шли плохо. Фирму, которую он возглавлял внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а все счета временно «заморозили».
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