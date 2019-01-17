В Магнитогорске предпринимателя нашли в гараже с простреленной головой

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-17T12:14:02+03:00

У погибшего были проблемы с бизнесом

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Директора небольшой строительной компании обнаружили мертвым 16 января. 33-летний житель Магнитогорска погиб в собственном гараже от огнестрельного ранения в голову. Рядом с ним находилось охотничье ружье. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства смерти предпринимателя сейчас выясняют следователи. Официальных комментариев по данному факту пока нет.

Не исключено, что погибший сам свел счеты с жизнью. По некоторым данным дела у бизнесмена в последнее время шли плохо. Фирму, которую он возглавлял внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а все счета временно «заморозили».

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