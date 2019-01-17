2019-01-17T12:30:20+03:00
Общество

«Мог замерзнуть и погибнуть»: В Челябинском зоопарке выхаживают летучую мышь, которая вышла из спячки среди зимы

Рукокрыла нашли в подъезде жилого дома [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Страшный и ужасный с виду, но очень добрый и ласковый внутри. Фото: Челябинский зоопарк.Страшный и ужасный с виду, но очень добрый и ласковый внутри. Фото: Челябинский зоопарк.
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Маленький двухцветный кожан сейчас в безопасности. Он в окружении опытных «нянек» из Челябинского зоопарка. Весит зверек всего 9 грамм, хотя должен 12-13. Все потому что он мало ел перед тем, как впасть в спячку.

Почему рукокрыл проснулся среди зимы — неизвестно. Но такой выход из спячки для него был смертельно опасен. В поисках тепла малыш залетел в подъезд жилого дома. Тут его нашел местный житель. Не растерялся, позвонил в зоопарк.

Зоологи взялись выхаживать зверька. Сейчас с ним все хорошо, готовится снова уйти в спячку, но уже в искусственных условиях.

— Кожан с аппетитом хрустит мучными червями, пьет с пипетки и набирает вес. Даже больше не ругается на нас своим трескучим голосом. Весной, как появятся первые летучие-жужжащие насекомые, мы выпустим его обратно на волю, — говорят зоологи.

Летучую мышь выхаживают в Челябинской зоопарке.

Кстати, летучие мыши, по словам работников зоопарка, большие молодцы. Они уничтожают огромное количество насекомых-вредителей, а так же комаров. Поэтому важно сохранять численность этих полезнейших млекопитающих.

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В Челябинске спасли летучую мышь, которая вышла из спячки среди зимы.

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