В Челябинске успешно прооперировали двух килограммовых новорожденных
Порок сердца у малюток ликвидировала бригада врачей федерального кардиоцентра
Операция прошла успешно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и Челябинский областной перинатальный центр провели совместную экстренную операцию. На операционном столе оказались два крошечных новорожденных.
Диагнозы обоих — врожденный порок сердца и экстремально малый вес. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе федерального кардиоцентра, каждый малыш весит около килограмма.
Ради спасения малюток полная операционная бригада Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии приехала в областной перинатальный центр.
Операция прошла успешно. Теперь крохи пойдут на поправку.