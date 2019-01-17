2019-01-17T13:09:59+03:00
Общество

В Челябинске успешно прооперировали двух килограммовых новорожденных

Порок сердца у малюток ликвидировала бригада врачей федерального кардиоцентра
Ольга АНТОНОВА
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Операция прошла успешно.Операция прошла успешно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и Челябинский областной перинатальный центр провели совместную экстренную операцию. На операционном столе оказались два крошечных новорожденных.

Диагнозы обоих — врожденный порок сердца и экстремально малый вес. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе федерального кардиоцентра, каждый малыш весит около килограмма.

Ради спасения малюток полная операционная бригада Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии приехала в областной перинатальный центр.

Операция прошла успешно. Теперь крохи пойдут на поправку.

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