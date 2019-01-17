В Магнитогорске впервые убийцу судил суд присяжных

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-17T16:55:13+03:00

До этого в городских и районных судах исход процесса зависел лишь от судьи

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В четверг, 17 января, районный суд впервые рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей. Это случилось в Магнитогорске, в Орджоникидзевском районном суде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подозреваемого виновным в убийстве знакомого. В ночь на 7 декабря 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее девяти ударов по голове руками и ногами. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте, — уточняют подробности преступления в прокуратуре.

В пятницу, 18 января, уже в отсутствие присяжных заседателей стороны процесса обсудят юридические вопросы, касающиеся наказания. После чего профессиональный судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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