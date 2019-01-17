2019-01-17T17:18:38+03:00
Общество

«Трактор» развесил плакаты с призывом к форварду NHL Артемию Панарину

Рекламные билборды в Челябинске — ответ на недавнюю «алкогольную» акцию «Коламбуса»
Алексей МИКУШИН
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Артемия Панарина позвали вернуться в Челябинск.Артемия Панарина позвали вернуться в Челябинск.Фото: СОЦСЕТИ
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В начале января американцы выдали «околохоккейный» креатив. Один из баров Коламбуса в США предложил воспитаннику «Трактора», а ныне нападающему клуба «Блю Джекетс» Артемию Панарину пожизненный запас водки в обмен на подписание нового контракта с командой. Двухгодовой контракт Панарина с клубом на 12 миллионов долларов истекает этим летом. Сам Артемий не комментирует это предложение.

Зато челябинский «Трактор» сделал свой ответ Америке. На челябинских улицах появилось два рекламных билборда: «Артемий, здесь твоя родина!» и «Все рядом, приезжай к нам!». Здесь же предложение обеспечить форварда любимыми пирожками из Коркино — с его малой родины и напоминание о том, что здесь «речка, небо голубое…».

В хоккейном клубе «Трактор», наверняка, припомнили недавнее видео, которое форвард выложил в сети Интернет. Во время отпуска Панарин в родном Коркино «оседлал» трактор и поехал бороздить родные просторы. Голос за кадром вопрошает: «Артемий, как на вас отразились американские санкции?». Хоккеист, недолго думая, отвечает: «Живем, как жили. Курица есть, корова есть, трактор имею, проживем, все нормально». Кстати, эти его слова тоже начертаны на билборде.

Кстати, в комментариях к этому видео кое-кто вопрошает: мол, забавно смотреть, когда человек «пашет» на тракторе, а на руке у него «Ролекс»… Другие оценивают прекрасное чувство юмора Артемия и его хоккейный талант. Напомним, что играя в России, Панарин стал обладателем Кубка Гагарина (2015) и признавался лучшим новичком NHL (2016), трижды становился призером чемпионатов мира.

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Панарин катается на тракторе! .Реакция иностранцев!

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