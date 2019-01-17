2019-01-17T17:25:20+03:00
Общество

Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске

Неповоротливый транспорт застрял на рельсах, пытаясь развернуться
Лидия ПЕСКОВА
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Автобус застрял на рельсах. Фото: сообщество "Челябинский транспорт" в социальных сетях.Автобус застрял на рельсах. Фото: сообщество "Челябинский транспорт" в социальных сетях.
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Дорожный инцидент произошел на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Пассажирский автобус, ехавший от Доватора в сторону «Юности», пытался развернуться напротив педагогического университета и застрял на трамвайных путях, сообщает очевидцы в социальных сетях.

Движение трамваев в обе стороны парализовано. Проезд легкового транспорта в районе перекрестка затруднен. На место уже прибыли техники, они готовы сдвинуть автобус с рельсов. Однако, по словам очевидцев, теперь не могут найти водителя автобуса.

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