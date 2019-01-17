Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:25 2019-01-17T17:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Пассажирский автобус, ехавший от Доватора в сторону «Юности», пытался развернуться напротив педагогического университета и застрял на трамвайных путях, сообщает очевидцы в социальных сетях.

Движение трамваев в обе стороны парализовано. Проезд легкового транспорта в районе перекрестка затруднен. На место уже прибыли техники, они готовы сдвинуть автобус с рельсов. Однако, по словам очевидцев, теперь не могут найти водителя автобуса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06