Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске
Дорожный инцидент произошел на перекрестке Свердловского проспекта с проспектом Ленина. Пассажирский автобус, ехавший от Доватора в сторону «Юности», пытался развернуться напротив педагогического университета и застрял на трамвайных путях, сообщает очевидцы в социальных сетях.
Движение трамваев в обе стороны парализовано. Проезд легкового транспорта в районе перекрестка затруднен. На место уже прибыли техники, они готовы сдвинуть автобус с рельсов. Однако, по словам очевидцев, теперь не могут найти водителя автобуса.
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