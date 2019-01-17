Учащихся девятых классов на Южном Урале не пустят на экзамен без собеседования по русскому языку

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-17T17:52:31+03:00

Пройти собеседование повторно можно в марте и в мае. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году его впервые сделали обязательным

Изменить размер текста: A A

13 февраля все девятиклассники Челябинской области должны пройти итоговое собеседование по русскому языку. Без него школяров не допустят к государственной аттестации в конце года, сообщает пресс-служба областного минобра.

— Итоговое собеседование по русскому языку ввели для проверки навыков устной речи у школьников. Начиная с этого года, оно является условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9-х классах, — рассказала начальник управления областного минобра Елена Тюрина.

В ходе итогового собеседования школьникам предложат четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, высказывание по одной из выбранных тем в форме монолога и диалог с экзаменатором-собеседником.

На подготовку и само собеседование отводится 15 минут. Школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут готовиться и отвечать на полчаса дольше. Если школьник получит за собеседование «незачет» (а привычных оценок не будет), ему придется пройти собеседование в резервные дни — 13 марта или 6 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06