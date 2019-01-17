Учащихся девятых классов на Южном Урале не пустят на экзамен без собеседования по русскому языку
13 февраля все девятиклассники Челябинской области должны пройти итоговое собеседование по русскому языку. Без него школяров не допустят к государственной аттестации в конце года, сообщает пресс-служба областного минобра.
— Итоговое собеседование по русскому языку ввели для проверки навыков устной речи у школьников. Начиная с этого года, оно является условием допуска к государственной итоговой аттестации в 9-х классах, — рассказала начальник управления областного минобра Елена Тюрина.
В ходе итогового собеседования школьникам предложат четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, высказывание по одной из выбранных тем в форме монолога и диалог с экзаменатором-собеседником.
На подготовку и само собеседование отводится 15 минут. Школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут готовиться и отвечать на полчаса дольше. Если школьник получит за собеседование «незачет» (а привычных оценок не будет), ему придется пройти собеседование в резервные дни — 13 марта или 6 мая.
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