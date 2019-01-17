Аптеки обяжут снять с фасадов зданий в Челябинске мигающие кресты

СЕГОДНЯ 18:51 2019-01-17T18:51:28+03:00

Они не вписались в дизайн-код города и не нравятся ГИБДД

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Челябинские аптеки должны будут снять с фасадов зданий мигающую рекламу в виде светящихся зеленых крестов, сообщает пресс-служба города.

Против подобных опознавательных знаков ополчились сотрудники ГИБДД. Они считают, что мигающий свет отвлекает водителей и нередко приводит к авариям на дорогах. Кроме того, такие символы не вписываются в городской дизайн-код.

Сегодня в городе ведется плановый демонтаж вывесок, которые портят внешний вид зданий. Сейчас их снимают на гостевых маршрутах, чуть позже будут демонтировать в спальных районах города. Около сотни объектов уже сняты с фасадов зданий, всего планируют демонтировать около тысячи.

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