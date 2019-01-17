2019-01-17T19:14:03+03:00
Общество

Театры Челябинской области заработали на Дедах Морозах 35 млн рублей

Новогодняя кампания этого года была доходнее на 20%, чем предыдущая
Лидия ПЕСКОВА
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Этой зимой южноуральцы привели в театры еще больше детей.Этой зимой южноуральцы привели в театры еще больше детей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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К Новому году театры Челябинской области показали 305 спектаклей с участием Деда Мороза. Преставления посетили 125 тысяч зрителей. Они оставили театрам почти 35 млн рублей, что на 19% больше, чем в прошлом году, сообщает минкульт региона.

Лидером по числу представлений стал челябинский театр кукол имени Вольховского. Его артисты сыграли 60 утренников. На счету златоустовского театра «Омнибус» 52 спектакля. На третьем месте — челябинская филармония, которая подготовила к празднику два спектакля и дала 49 представлений.

— Лидером по сборам стал челябинский театр оперы и балета, доход которого составил 12, 5 миллионов рублей. Театр устойчиво удерживает позицию, благодаря наибольшей вместимости зала и максимальной цене на билеты, которая в этом году составила 450 рублей, — замечают в минкульте.

Вторым по посещаемости и сборам стал челябинский театр драмы имени Орлова. Его доход от новогодней кампании составил более 6 миллионов рублей при более демократичной стоимости билета в 270 рублей.

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