2019-01-17T19:37:00+03:00
Спорт

Победа к юбилею: «Трактор» выиграл у «Торпедо» в день 10-летия родной арены

Дубль Марселя Шолохова помог команде победить с минимальным счетом 3:2
Алексей МИКУШИН
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Болельщики в восторге.Болельщики в восторге.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Нижегородцы — соперник принципиальный. Дело в том, что гости стоят на строчку выше челябинцев в турнирной таблице. Седьмое место против восьмого.

Гости открыли счет. Челябинцы сравняли. Ситуация снова повторилась. «Трактор» выступал в роли догоняющего. При счете 2:2 (голы у «Трактора» на счету Йонаса Энлунда и Марселя Шолохова) на старте третьего периода Шолохов выводит черно-белых вперед, оформляя первый дубль в своей карьере в КХЛ. Эта шайба стала победной — 3:2. Выигрыш к юбилею: сегодня 17 января ледовая арена «Трактор» отмечает 10-летие.

Черно-белые закрепились на восьмом месте, отставая от торпедовцев всего на два очка.

— Перестроились во втором периоде. Хорошо, что удалось забить в начале третьего отрезка. Больше внимания стали уделять обороне. Довели дело до победы, — отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий матч «Трактор» проведет в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста» — лидера Восточной конференции КХЛ. Кстати, в этом сезоне черно-белые так и не смогли переиграть северных соседей.

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