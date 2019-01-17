Легкоатлеты показали в Челябинске лучшие результаты сезона в мире

СЕГОДНЯ 20:55 2019-01-17T20:55:20+03:00

Олимпийские чемпионы Анна Чичерова и Иван Ухов на Мемориале Лукашевича-Середкина прыгнули в высоту на 2,01 и 2,31 метра

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Турнир, который проводился в столице Южного Урала уже в 37 раз, сейчас входит в ТОП-30 лучших соревнований международной федерации легкой атлетики. В середине января в Челябинске традиционно состязаются прыгуны в высоту.

В этом году призовой фонд турнира, по словам организаторов, составил почти 500 тысяч рублей. Денежные призы получили победители и призеры среди юношей и юниоров, и спортсмены ТОП-уровня. Олимпийская чемпионка, 36-летняя Анна Чичерова только этим летом вернулась в большой спорт и сразу же победила с рекордом Мемориала Лукашевича-Середкина, показав результат 2,01 метра. Кстати, за рекорд победительнице положена весомая прибавка в призовой сумме (правда, ее размер не называется). На втором месте многократная чемпионка мира Мария Ласицкене (1,97 метра).

Среди мужчин выиграл также Олимпийский чемпион 32-летний Иван Ухов.

Победители в прыжках в высоту показали лучшие результаты сезона в мире.

В прыжках с шестом лучшим среди мужчин стал Георгий Горохов, среди женщин — Ирина Иванова (4,55 метра, — личный рекорд, рекорд турнира).

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