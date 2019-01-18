2019-01-18T04:04:07+03:00
Общество

«Как в фильмах ужаса»: страшная дверь пугает пациентов детской больницы

Боятся даже взрослые
Ирина КАРЕЛИНА
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Та самая дверь. Фото: vk.com/vkmgnТа самая дверь. Фото: vk.com/vkmgn
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Больница — априори не очень приятное место для ребенка. А когда приходится сидеть у кабинета, похожего на комнату Синей Бороды, — жутко вдвойне. Так в детской больнице Магнитогорска маленьких пациентов пугает дверь в кабинет рентгенолога. Краска на ней вспучилась, местами облупилась, а местами висит кусками.

— Неужели нет денег у города, чтобы сделать дверь в детской больнице на Суворова?! Ребенок спросил: что там за страшной дверью? — написала Людмила Гуркина в группе «Подслушано (Магнитогорск)» в VK.

— Мне бы тоже страшно стало за эту дверь заходить. Как в фильмах ужаса прям! — прокомментировала подписчица группы Элина Шафоростова

По словам пациентов, внутри также жутко, как и снаружи.

— Ребенка ставят на стул и привязывают какой-то ужасной веревкой к холодной железяке! У ребенка шок потом! — написала Эльвина Султанова.

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