«Как в фильмах ужаса»: страшная дверь пугает пациентов детской больницы
Больница — априори не очень приятное место для ребенка. А когда приходится сидеть у кабинета, похожего на комнату Синей Бороды, — жутко вдвойне. Так в детской больнице Магнитогорска маленьких пациентов пугает дверь в кабинет рентгенолога. Краска на ней вспучилась, местами облупилась, а местами висит кусками.
— Неужели нет денег у города, чтобы сделать дверь в детской больнице на Суворова?! Ребенок спросил: что там за страшной дверью? — написала Людмила Гуркина в группе «Подслушано (Магнитогорск)» в VK.
— Мне бы тоже страшно стало за эту дверь заходить. Как в фильмах ужаса прям! — прокомментировала подписчица группы Элина Шафоростова
По словам пациентов, внутри также жутко, как и снаружи.
— Ребенка ставят на стул и привязывают какой-то ужасной веревкой к холодной железяке! У ребенка шок потом! — написала Эльвина Султанова.
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