В Челябинске грязный снег с дорог скидывают на детские площадки

СЕГОДНЯ 04:19 2019-01-18T04:19:45+03:00

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Жители Челябинска жалуются, что на детских площадках выросли черные горы. Это грязный снег с междворовых проездов, который почистила спецтехника. Но неужели тут ему место?

— Вот такие у нас детские площадки. Это нормально вообще?! — написала в группе «Парковый Челябинск» жительница дома по ул. Шмакова Елена Кольчикова и выложила фото.

Правда, на следующий день эту гору грязи вывезли. Но так повезло не всем дворам.

— У нас на газон на детской площадке это высыпали. Не удивлюсь, если весной трава не взойдет, — предоставила фотофакт Анна Шульц.

Кучи грязного снега вывозят не везде. Фото: Анна Шульц

— Жаловаться в администрацию города и ГЖИ. Я жаловалась до Нового Года. Пока получила отписку. Вместо выездной проверки администрация звонит в УК и с ее слов дает отписку, — рассказала Евгения Рудавка.

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