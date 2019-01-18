2019-01-18T04:47:38+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области верный пес ждет умершего хозяина

Собаку часто видят возле аптеки
Ирина КАРЕЛИНА
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Тот самый пес у аптеки. Фото: Анна ВасенинаТот самый пес у аптеки. Фото: Анна Васенина
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Собака с умными глазами вглядывается в каждого посетителя аптеки. Сначала жители Челябинской области думали, что она потерялась.

— У входа в аптеку на Автозаводцев 17 (в Миассе — прим. автора) сидит пес, никуда не уходит. Может, кто узнает потеряшку, — написала Анна Васенина в группе «Инцидент Миасс» в VK.

В комментариях люди пишут, что тоже часто видели этого пса у аптеки. Не агрессивный, позволяет себя погладить. Неужели ничей?

— Он с Мелентьевки, с улицы Щукина. У него умер хозяин, и он оказался один. В одном доме его подкармливали, даже будку ему сколотили. Но он ушел оттуда, — написала Олеся Яшельбаева.

Почему собака приходит именно к аптеке, неизвестно. Быть может, хозяин часто бывал там.

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