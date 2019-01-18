СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-18T07:34:05+03:00

Взрыв в Магнитогорске прогремел 31 декабря 2018 года в шесть часов утра. Фото: МЧС.

В Челябинск приедут родители таджика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске

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31 декабря, во время взрыва в доме №164 по проспекту Карла Маркса, 164 гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов потерял всю семью — жену и трех маленьких детей. В злополучном доме Ульфатовы снимали квартиру. Главу семьи в тяжелом состоянии доставили в Челябинск, в областную больницу. Он в сознании, но до сих пор в реанимации, медленно идет на поправку.

На днях к Шухрату из Таджикистана прилетят родители, загранпаспорта уже готовы. Как сообщает информагентство news.tj, говорить о смерти семьи сыну они не будут:

— Он после операции, и хотя врачи оценивают его состояние, как стабильное, Шухрат все еще слаб, и эта новость может ухудшить его состояние, — рассказал журналистам издания дядя пострадавшего Бахтиер Султонов .

Кстати, родственники сообщают, что вопрос компенсации за погибших со стороны российский властей решен, и они получат ее в полном размере. Так им обещали.

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