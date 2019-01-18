2019-01-18T08:57:15+03:00
Общество

В Челябинске курсируют трамваи-шаттлы

В пятницу, 18 января, на маршрут вышли парные вагоны, сцепленные задними частями
Ольга АНТОНОВА
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Трамвайные составы из двух сцепленных вагонов вышли на маршрут N19. Фото: vk.com/cheltr74Трамвайные составы из двух сцепленных вагонов вышли на маршрут N19. Фото: vk.com/cheltr74
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Раз в полчаса, в Челябинске, по маршруту N19, ходят теперь трамвайные составы из двух вагонов. Вагоны сцеплены по принципу электричек и поездов, когда кабины расположены по оба конца состава. Такие пары в народе называют «тяни-толкай».

Удобство такого состава в том, что не требуется разворотное кольцо для того, чтобы трамваю отправиться в обратный путь. Водитель и кондуктов просто пересаживаются во второй ванон.

Составы-шаттлы запущены на время ремонта моста в Металлургическом районе: то есть, на ближайшие 8 месяцев. Теперь работникам комбината не придется ходить пешком несколько километров, чтобы добраться на смену и вернуться домой.

Расписание движения шаттла можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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