В Челябинске курсируют трамваи-шаттлы
Раз в полчаса, в Челябинске, по маршруту N19, ходят теперь трамвайные составы из двух вагонов. Вагоны сцеплены по принципу электричек и поездов, когда кабины расположены по оба конца состава. Такие пары в народе называют «тяни-толкай».
Удобство такого состава в том, что не требуется разворотное кольцо для того, чтобы трамваю отправиться в обратный путь. Водитель и кондуктов просто пересаживаются во второй ванон.
Составы-шаттлы запущены на время ремонта моста в Металлургическом районе: то есть, на ближайшие 8 месяцев. Теперь работникам комбината не придется ходить пешком несколько километров, чтобы добраться на смену и вернуться домой.
Расписание движения шаттла можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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