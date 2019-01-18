Переезжаем! Более семи тысяч человек перебрались в Челябинскую область из-за границы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-18T09:27:23+03:00

Чаще всего. переселенцы-соотечественники выбирают для жизни Челябинск. Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Это в пять раз больше, чем предполагали сначала. По федеральной программе переселения соотечественников в прошлом году переехало 7 325 человек.

Более трети новеньких (37%) – специалисты с высшим образованием. Еще 35% - со средним специальным образованием. 70% – люди трудоспособного возраста. 24% - дети (школьники и дошкольники), 2% - студенты. 4% - пенсионеры.

Южный Урал для постоянного места жительства выбирают решившие уехать их Казахстана (67% историй), Узбекистана (13%). Перебрались к нам семьи из Молдавии (8%) и Таджикистана (4%).

Чаще всего для жительства люди выбирают Челябинск. Что, конечно, логично. Областной центр – это горд-миллионник, где есть сильные школы, техникумы и колледжи, вузы, предприятия.

- Потому важно развивать другие территории, ведь Челябинская область – это развивающийся регион, экономике которого требуются профессионалы, - говорит губернатор Борис Дубровский.

Кстати, в четверг, 17 января, Челябинской области исполнилось 85 лет. «Комсомолка» от всей души поздравляет любимый Южный Урал с юбилеем и желает ему процветания!

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