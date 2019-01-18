Жителей Магнитогорска, продающих квартиры, просят подойти в мэрию

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-18T11:16:17+03:00

Город готов купить их жилье для пострадавших при взрыве на проспекте Маркса

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Власти Магнитогорска ждут в мэрии тех горожан, кто хотел бы продать свои квадратные метры. Возможно, именно их квартиры будут куплены для пострадавших при взрыве газа на проспекте Карла Маркса, 164, сообщает пресс-служба администрации города.

— В администрации города работает штаб, где свои услуги оказывают и специалисты — риелторы. Для жильцов дома №164 помощь по подбору помещений оказывается бесплатно. Приглашаются собственники вторичного жилья, желающие продать свои квартиры, — говорят в мэрии.

Напомним, после технического обследования состояния дома, власти решили расселить два подъезда — частично обрушившийся седьмой и соседний восьмой. Оба они не пригодны для проживания. А на этой неделе стало известно, что Владимир Путин дал поручение расселить весь дом.

Государство готово заплатить 31,7 тыс рублей за каждый квадратный метр утерянного жилья. Деньги будут переводить напрямую продавцу новой квартиры. это может быть новостройка, а также вторичный рынок. Причем квартиру можно купить в любом городе России.

Дом № 164 по проспекту Карла Маркса частично обрушился утром 31 декабря. Под его завалами погибли 39 человек. Приоритетной причиной трагедии называют взрыв бытового газа.

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