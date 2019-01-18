2019-01-18T11:23:53+03:00
Общество

Малыша из Магнитогорска Ванечку Фокина перевели из реанимации в общую палату

Спасенного из-под завалов рухнувшего дома младенца могут выписать из московской клиники домой в конце февраля
Ольга АНТОНОВА
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Ванечка Фокин - парень крепкого уральского характера. Фото: из семейного архива.Ванечка Фокин - парень крепкого уральского характера. Фото: из семейного архива.
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Наш, уральский, характер у 11-месячного Ванечки Фокина. Выжил при минус 27 под завалами рухнувшего от взрыва дома в Магнитогорске, перенес перелет в Москву, в клинику доктора Рошаля. Радует маму, папу, врачей и всю страну выздоровлением. На Рождество Ваня пришел в себя и узнал маму. Кушает с ложечки сам. Ножку Ванечки, обмороженную и сломанную, доктора спасли.

Очередная радостная новость пришла о Ване из Москвы в пятницу, 18 января. Как сообщила ИТАР ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, мальчика перевели из реанимации в общую палату. У ребенка сохранены все функции головного мозга, восстановлена работа почек.

— Уже в палате, с мамой, комфортно устроены, — сообщила министр, которая не раз навещала Ваню в больнице.

Ребенок активен, интересуется игрушками, гулит, улыбается маме. Сам стоит в кроватке! Разительные перемены с того страшного дня, когда Ваню доставили в Москву.

В конце февраля малышка могут выписать домой. Там его ждут папа, старший брат, дедушки и бабушки. Неравнодушные люди собрали для Фокиных целое приданое для ребеночка. Только больших плюшевых мишек у Ванечки теперь четыре.

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