В Челябинской области собака помогла полицейским поймать грабителей по «горячим следам»
У жителя поселка Увильды, что в Аргаяшском районе, взломали гараж. Воры утащили запчасти от мотоблока. Пропажу хозяин заметил буквально через несколько часов, сразу вызвал полицейских.
На место приехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог Загир Хабибуллин со своей четырехлетней собакой Бертой.
— Берта уверенно взяла след и указала точное направление поиска злоумышленников. Ими оказались местные подростки, ранее не судимые, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в областном главке.
Парней задержали, возбудили уголовное дело за кражу. Им грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на пять лет.
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В Челябинской области служебная собака помогла полицейским быстро схватить грабителей..Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.