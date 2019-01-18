2019-01-18T11:46:27+03:00
Происшествия

В Челябинской области собака помогла полицейским поймать грабителей по «горячим следам»

Она вывела силовиков прямо к злоумышленникам
Валентина ВАГАНОВА
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Берта со своим хозяином Загиром Хабибуллиным. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Берта со своим хозяином Загиром Хабибуллиным. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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У жителя поселка Увильды, что в Аргаяшском районе, взломали гараж. Воры утащили запчасти от мотоблока. Пропажу хозяин заметил буквально через несколько часов, сразу вызвал полицейских.

На место приехала следственно-оперативная группа, в состав которой входил кинолог Загир Хабибуллин со своей четырехлетней собакой Бертой.

— Берта уверенно взяла след и указала точное направление поиска злоумышленников. Ими оказались местные подростки, ранее не судимые, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в областном главке.

Парней задержали, возбудили уголовное дело за кражу. Им грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на пять лет.

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В Челябинской области служебная собака помогла полицейским быстро схватить грабителей..Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.

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