2019-01-18T12:14:02+03:00
Общество

В Челябинске в крещенскую купель на озере Смолино окунаться опасно для здоровья

Пробы воды показали ее несоответствие гигиеническим нормативам
Ольга АНТОНОВА
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У крещенских купелей в Челябинске будут дежурить спасатели.У крещенских купелей в Челябинске будут дежурить спасатели.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Не очистит грязную воду озера Смолино и праздник Крещения Господня. Окунаться в купели на городском водоеме опасно для здоровья. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по Челябинской области. Они проанализировали пробы воды из Первого озера, озера Смолино и Шершневского водохранилища, Первого озера. Там к ночи с 18 на 19 января вырубят пять купелей.

1. Озеро Смолино, Богоявленский мужской монастырь на базе храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

2. Озеро Смолино, пляж отеля «Смолинопарк», неподалеку от Свято-Владимирского храма.

3. У плотины на Шершнях.

4. В Сосновке на Шершнях.

5. На Первом озере, возле храма Святителя Василия Великого (переулок Мамина, 1-А)

Увы, качество воды на озере Смолино в районе улицы 5-я Электровозная, 5-А не соответствует гигиеническим нормативам. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не рекомендует купание в купели. Эта купель появится у храма «Утоли моя печали».

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