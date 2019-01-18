В Челябинской области дачники ополчились на бобров

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-18T18:46:15+03:00

Бобры - хозяева озера. Так решила Природа. А люди у Природы в гостях. Фото: pixabay.com

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Берега озера Увильды почти сплошь улеплены дачами. И люди, видимо, считают себя хозяевами мира, который должен пасть к их ногам, капитулировав. Врагом дачники назначили… бобров.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в областном государственном унитарном предприятии «Особо охраняемые природные территории», дачники недовольны тем, что бобров стало больше, они валят прибрежный лес, ставший труднопроходимым для людей. Ландшафт, сетуют лоюди, деградирует. А поваленные в озеро деревья портят качество воды.

Экологи, побывав на месте, убедились, что число животных в норме: у дачного поселка, на двух гектарах, живут три семьи. Это — максимум 25 бобров.

Великий ли ущерб бобры нанесли озеру и людям? Питаются грызуны корой и ветками осины, ивы, тополя, березы. И объемы поваленных деревьев и органики животных, попадающих в воду, несопоставимы с вредом, наносимым человеком. Вокруг озера расположено 50 баз отдыха и детских лагерей, 10 поселков, загрязняющих берег и воду фекальными стоками, бытовыми отходами. Попадают в почву и воду бензин, солярка, масло от автомобилей, яхт и снегоходов. Так от кого вред больший?

Экологи напоминают: это мы, люди, у природы в гостях. Это мы должны под нее подстраиваться, а не она под нас.

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