Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина
Как личное горе восприняли южноуральцы трагедию, случившуюся 31 декабря в Магнитогорске. Тогда ранним утром от взрыва рухнул 7 подъезд 10-этажного дома N164 по пр. Карла Маркса. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия следствия — взрыв бытового газа.
Под завалами выжил 10-месячный Ваня Фокин. Помощи он ждал 36 часов, пережив мороз, доходивший до -27 градусов.
Сейчас Ванюша поправляет здоровье в Москве, в клинике доктора Рошаля. Неотлучно возле него мама. А папа Вани, Евгений, вместе со старшим сыном, живут на съемной квартире. Жилье им, как и другим жителям взорванного дома, приобретут за счет бюджета.
В самые черные для Магнитогорска и всего Южного Урала дни жители Катав-Ивановска и Юрюзани организовали сбор денег для семьи Фокиных, запустив акцию «Магнитогорск, мы с тобой!». Деньги можно было перечислить безналично или опустить банкноту в опечатанный контейнер. Их установили в магазинах.
Как сообщается в группе «Подслушано в Катав-Ивановске» социальной сети ВКонтакте, с 3 по 13 января собрано 87 тыс 105 руб.
17 января активисты передали деньги отцу Вани. От всей души он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что часть суммы он потратит на авиабилеты для жены и Вани, когда малыша выпишут из московской клиники. Оставшееся родители отложат на реабилитацию сына.
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