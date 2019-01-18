2019-01-18T20:27:43+03:00
Общество

Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина

Отец малыша, спасенного из-под завалов взорванного дома в Магнитогорске отложил сумму на его реабилитацию
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Папа Ванечки Фокина Евгений (справа) и волонтеры акции "Магнитогорск, мы с тобой!". Ванечке еще и плюшевого мишку подарили. Фото: группа "Подслушано в Катав-Ивановске" vc.comПапа Ванечки Фокина Евгений (справа) и волонтеры акции "Магнитогорск, мы с тобой!". Ванечке еще и плюшевого мишку подарили. Фото: группа "Подслушано в Катав-Ивановске" vc.com
Изменить размер текста:

Как личное горе восприняли южноуральцы трагедию, случившуюся 31 декабря в Магнитогорске. Тогда ранним утром от взрыва рухнул 7 подъезд 10-этажного дома N164 по пр. Карла Маркса. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия следствия — взрыв бытового газа.

Под завалами выжил 10-месячный Ваня Фокин. Помощи он ждал 36 часов, пережив мороз, доходивший до -27 градусов.

Сейчас Ванюша поправляет здоровье в Москве, в клинике доктора Рошаля. Неотлучно возле него мама. А папа Вани, Евгений, вместе со старшим сыном, живут на съемной квартире. Жилье им, как и другим жителям взорванного дома, приобретут за счет бюджета.

В самые черные для Магнитогорска и всего Южного Урала дни жители Катав-Ивановска и Юрюзани организовали сбор денег для семьи Фокиных, запустив акцию «Магнитогорск, мы с тобой!». Деньги можно было перечислить безналично или опустить банкноту в опечатанный контейнер. Их установили в магазинах.

Как сообщается в группе «Подслушано в Катав-Ивановске» социальной сети ВКонтакте, с 3 по 13 января собрано 87 тыс 105 руб.

17 января активисты передали деньги отцу Вани. От всей души он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что часть суммы он потратит на авиабилеты для жены и Вани, когда малыша выпишут из московской клиники. Оставшееся родители отложат на реабилитацию сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

«Комсомолка» выяснила, что в квартире, в которой был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря останавливались двое таджиков. (подробности)

Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области дачники ополчились на бобров
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Челябинске в крещенскую купель на озере Смолино окунаться опасно для здоровья
В Челябинской области собака помогла полицейским поймать грабителей по «горячим следам»
Малыша из Магнитогорска Ванечку Фокина перевели из реанимации в общую палату
Жителей Магнитогорска, продающих квартиры, просят подойти в мэрию
Переезжаем! Более семи тысяч человек перебрались в Челябинскую область из-за границы
В Челябинске курсируют трамваи-шаттлы
В Челябинск приедут родители таджика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске
В Челябинской области верный пес ждет умершего хозяина
В Челябинске грязный снег с дорог скидывают на детские площадки
«Как в фильмах ужасов»: страшная дверь пугает пациентов детской больницы
Легкоатлеты показали в Челябинске лучшие результаты сезона в мире
Победа к юбилею: «Трактор» выиграл у «Торпедо» в день 10-летия родной арены
Театры Челябинской области заработали на Дедах Морозах 35 млн рублей
Аптеки обяжут снять с фасадов зданий в Челябинске мигающие кресты
Учащихся девятых классов на Южном Урале не пустят на экзамен без собеседования по русскому языку
Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске
«Трактор» развесил плакаты с призывом к форварду NHL Артемию Панарину
В Магнитогорске впервые убийцу судил суд присяжных
В Челябинске успешно прооперировали двух килограммовых новорожденных
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года