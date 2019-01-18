Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина

СЕГОДНЯ 20:27 2019-01-18T20:27:43+03:00

Папа Ванечки Фокина Евгений (справа) и волонтеры акции "Магнитогорск, мы с тобой!". Ванечке еще и плюшевого мишку подарили. Фото: группа "Подслушано в Катав-Ивановске" vc.com

Отец малыша, спасенного из-под завалов взорванного дома в Магнитогорске отложил сумму на его реабилитацию

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Как личное горе восприняли южноуральцы трагедию, случившуюся 31 декабря в Магнитогорске. Тогда ранним утром от взрыва рухнул 7 подъезд 10-этажного дома N164 по пр. Карла Маркса. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Приоритетная версия следствия — взрыв бытового газа.

Под завалами выжил 10-месячный Ваня Фокин. Помощи он ждал 36 часов, пережив мороз, доходивший до -27 градусов.

Сейчас Ванюша поправляет здоровье в Москве, в клинике доктора Рошаля. Неотлучно возле него мама. А папа Вани, Евгений, вместе со старшим сыном, живут на съемной квартире. Жилье им, как и другим жителям взорванного дома, приобретут за счет бюджета.

В самые черные для Магнитогорска и всего Южного Урала дни жители Катав-Ивановска и Юрюзани организовали сбор денег для семьи Фокиных, запустив акцию «Магнитогорск, мы с тобой!». Деньги можно было перечислить безналично или опустить банкноту в опечатанный контейнер. Их установили в магазинах.

Как сообщается в группе «Подслушано в Катав-Ивановске» социальной сети ВКонтакте, с 3 по 13 января собрано 87 тыс 105 руб.

17 января активисты передали деньги отцу Вани. От всей души он поблагодарил всех неравнодушных и сказал, что часть суммы он потратит на авиабилеты для жены и Вани, когда малыша выпишут из московской клиники. Оставшееся родители отложат на реабилитацию сына.

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