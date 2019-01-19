В многоэтажке Озерска утечку газа устранили с помощью изолетнты

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-19T10:09:39+03:00

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На кадрах газовая труба в подвале девятиэтажного дома на улице Набережной, обмотанная куском синей изоленты в месте протечки.

- Я почувствовал запах газа и позвонил в газовую службу. Приехали газовщики и говорят: «Пахнет не газом, а жареной картошкой», - рассказывает автор ролика.

По словам мужчины специалисты обмотали проблемное место изолентой и уехали. Далее автор показывает, что газ из прохудившейся трубы продолжает «травить».

Между тем, в аварийно-диспетчерской службе официально заявили, что изолента – это, скорее всего, дело рук самих жильцов. Их специалисты такими вещами не занимаются.

Кстати, житель Озерска выложил видео в группу «Говорит Озерск» в «В контакте» вечером 18 января. А сегодня ролик из социальной сети удалили по просьбе автора.

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