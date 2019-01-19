В Челябинске бесправник врезался в такси, где ехала семья с двумя детьми

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-19T11:24:21+03:00

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ДТП произошло ночью 19 января на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных. По словам очевидцев пьяный лихач на «Тайота Камри» вылетел на перекресток и протаранил такси «Хендай». В автомобиле с шашечками в этот момент ехала семья — родители и две их дочери 10 и 17 лет.

Пострадали все. Старшая дочь и мама получили тяжелые травмы и сейчас находятся в реанимации. У младшей дочери сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. Отец семейства тоже доставлен в больницу с травмами и порезами лица. Водителю такси назначено амбулаторное лечение.

Чтобы достать пострадавших из покореженного автомобиля, спасателям пришлось деблокировать заклинившие от столкновения двери.

— Во время проверки документов выяснилось, что водитель «Тайота Камри» лишен права управления транспортным средством. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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